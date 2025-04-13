桃園捷運展望1 / 桃捷綠線北段7站115年通車 銜接機捷、轉乘高鐵

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桃園捷運在機場捷運部分運量雖有大幅成長，但路線仍嫌偏遠，施工中的綠線坑口至藝文特區北段7站預計民國115年通車，屆時將能藉由坑口站轉乘機捷線跨縣市到雙北。桃園市八德區發展快速，交通路網卻受到捷運工程影響，民眾期盼交通黑暗期儘快結束。

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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園捷運綠線坑口至藝文特區北段7站預計民國115年通車，屆時將能藉由坑口站轉乘機捷線至台北車站、桃園國際機場、高鐵桃園站等，不但能跨縣市到雙北搭捷運，也能轉乘高鐵、搭機。

桃園捷運綠線為桃園自辦興建的第一條捷運線，108年起地下車站及隧道陸續開始施工，預計115年完成北段7站通車銜接機捷，目標117年延伸通車至景福宮站（G08）、119年主線全線通車、121年支線通車。

桃園捷運綠線主線段共17座車站（G01至G15b），其中的北段7站將從坑口站（G15b）通車至藝文特區站（G11）；坑口站（G15b）位於機場捷運坑口站（A11）附近，規劃以高架聯通道銜接方式相互交會轉乘。

現在的桃園市民若要跨縣市上班上課，除了自行開車外，搭乘台鐵、國道客運仍是最常見的大眾運輸工具；機場捷運則能通達台北車站、新北產業園區站，藉此轉乘台鐵、台北捷運、新北環狀線，也能搭至桃園機場、高鐵桃園站。

桃園捷運綠線北段7站通車後，將是首條真正進到桃園市中心的捷運，民眾期待，北段7站中的藝文特區位於市中心，通車後將能藉由直達坑口站轉乘機捷線，不但能直接跨縣市到雙北，轉乘高鐵、台鐵甚至出國也更便利。

民眾認為，雖然搭綠線再轉乘機捷可能會比較花時間，坑口站又比較偏僻，但機捷可以轉乘到長庚醫院、林口、新莊等處，比起要等公車轉乘更方便，不過希望屆時綠線在班次上能比機捷更頻繁，省去要等車的時間，會讓人更想搭乘。

桃園市政府預計，綠線在117年可往南延伸通車至景福宮（G08），景福宮的下一站即是桃園車站（G07），雖然桃園車站要等到119年才能通車，但從景福宮步行到桃園車站僅要10分鐘，對於要搭乘台鐵的旅客也很便利。

桃園市政府規劃，119年主線全線通車後，能銜接到八德大湳地區，一路抵達建德興豐站（G01）；121年支線（G16至G19）通車後，則能通過大園區航空城計畫航空產業區，一路抵達機場捷運橫山站（A16）。

桃園除了機場捷運已在106年通車營運，現為施工階段的僅有捷運綠線（計畫總進度62.16%），其餘捷運棕線、捷運綠線延伸中壢仍在工程招標階段，捷運三鶯延伸八德線則為綜合規劃階段。

桃園鐵路地下化部分由交通部鐵道局主辦，各車站將於122年及123年陸續通車；機場捷運中壢車站（A23）與桃園鐵路地下化、捷運綠線延伸中壢共構，整體工程要至118年7月才能完工。

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桃園市政府捷運工程局指出，綠線桃園車站（G07）、桃園車站（G07）部分，預計會比桃園鐵路地下化工程先行完成，屆時也會先通車。

桃園車站路段鐵路地下化工程則預計119年底完工，屆時將能和捷運綠線桃園車站（G07）及捷運棕線轉乘，未來再配合機場捷運線串聯雙北，軌道運輸將更加便利。（編輯：林恕暉）1140413