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富台國小配合桃捷綠線延伸規劃遷校 面積增至3倍

2025/3/11 18:35（3/11 18:56 更新）
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桃園市長張善政（後）11日至捷運綠線延伸中壢段G28站現勘，並針對富台地區土地開發及富台國小遷校評估可行方案。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 114年3月11日
桃園市長張善政（後）11日至捷運綠線延伸中壢段G28站現勘，並針對富台地區土地開發及富台國小遷校評估可行方案。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 114年3月11日
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（中央社記者葉臻桃園11日電）桃園捷運綠線延伸中壢段以民國120年通車為目標，其中G28站位於中壢富台國小附近。桃市府表示，規劃以「先建後拆」原則遷校，新校園占地面積將增加到約3倍，能容納更多學童。

桃園市政府捷運工程局指出，捷運綠線延伸中壢段將串聯八德區及中壢區，帶動周邊發展；其中的G28站位於中壢區交通中樞、中山東路三段富台國小附近。

桃園市長張善政今天前往G28站現勘，針對富台地區土地開發及富台國小遷校評估可行方案時表示，規劃將富台國小遷校至鄰近的南亞技術學院東側公有文教用地，校園占地面積預估增加到目前的約3倍，未來能夠容納更多學童。

張善政指出，富台國小新校舍興建所需經費來源，除以教育局預算支應外，還有利用捷運帶動地方繁榮的特點，從聯合開發包含中華電信基地、北富台社宅基地及社會住宅的興建與出租等所得收益進行挹注，盼透過完整規劃打造新校舍。

張善政也說，G28站未來將是十分關鍵的一站，前後站點均涉及重大計畫，G26站為體育園區，現已進行BOT規劃；G29站是定案的市立醫院新址，相關計畫目前如火如荼進行中。

桃園市政府捷運工程局長劉慶豐指出，富台國小校地面積僅約1公頃、屋齡逾60年，校地毗鄰捷運車站，可透過捷運建設遷校，創造更優質學習環境。

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劉慶豐指出，G28站周邊已規劃2處土開基地，透過納入富台國小用地辦理捷運土地開發，將形成3處開發基地串聯，可改善富台地區捷運交通、完善生活機能，並創造沿街商業廊帶及友善人本開放空間。

捷工局說，富台國小遷校評估將跨機關合作，捷運工程將規劃預留可拆式牆板，遷校以「先建後拆」為辦理原則，確保對學童的影響最小化。（編輯：黃名璽）1140311

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