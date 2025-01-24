桃捷長庚線可行性研究線上招標 盼串連雙北路網

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（中央社記者葉臻桃園24日電）桃園市捷運工程局今天指出，桃園長庚線為第二階段捷運路網優先推動路線，已將長庚線暨周邊土地整合發展可行性研究採購案上網招標，盼能串連雙北捷運路網，實現北台捷運生活圈。

桃園市政府捷運工程局今天發布新聞稿表示，桃園捷運長庚線為桃園市第二階段路網優先推動路線之一，初步規劃路線起自桃園萬壽路二段，行經長壽路及忠義路，終點銜接機場捷運，長度約13公里。

捷工局指出，今天已將「桃園都會區大眾捷運系統桃園長庚線暨周邊土地整合發展委託可行性研究服務工作」勞務採購案上網招標，將在標案決標後安排實地踏勘，以充分了解路廊沿線現況，並納入可行性研究的路線研析。

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桃園市政府捷運工程局長劉慶豐表示，「桃園長庚線」主要服務「林口特定區計畫（桃園）」及「龜山都市計畫」；林口新市鎮歷經逾40年發展，生活機能逐漸成熟，龜山長庚地區與桃園間因林口台地相隔，因此有加強北龜山民眾與桃園發展核心的連結，以及便於桃園地區民眾利用長庚地區醫療資源的必要性。

劉慶豐指出，「桃園長庚線」完成後，桃園龜山地區可銜接新北林口，滿足桃園至長庚就醫及通勤者的需求，成就桃園、龜山、林口產業共同生活圈，並可與新北林口長庚輕軌串聯，多一條桃園與雙北雙向來往的軌道運輸，加速拓展大眾運輸服務範圍。（編輯：戴光育）1140124