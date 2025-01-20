機捷快樂桃子號彩繪列車啟動 搭車可連動台灣燈會

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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）2025台灣燈會2月12日登場，觀光署今天發表啟動「快樂桃子號」機捷彩繪列車，擷取拉拉山水蜜桃元素妝點車身，還運用AI科技，讓民眾可與主燈左側的「時空之塔」燈組連動。

觀光署長周永暉接受媒體聯訪表示，今年台灣燈會在桃園捷運A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站舉行，「快樂桃子號」彩繪列車邀請交通部長陳世凱、桃園市長張善政、副市長蘇俊賓，以及樂天桃猿隊的啦啦隊「樂天女孩」等繪製列車上的桃子表情，俏皮可愛的小桃子相當吸睛。

周永暉指出，機捷是國內外旅客造訪燈會最便利的交通工具，無論是過境轉機或專程來台旅遊，都歡迎到桃園參與這場以遊戲體驗和活力氛圍為特色的沉浸式光影饗宴，機捷沿線還有Xpark水族館、桃園酒廠、青塘園、樂天棒球場、橫山書法館等景點，非常適合欣賞燈會的桃園一日遊行程。

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桃園市副市長蘇俊賓說，台灣燈會今年首次嘗試運用先進AI科技，讓「快樂桃子號」彩繪列車與燈會現場、主燈左側的「時空之塔」燈組連動，民眾乘坐「快樂桃子號」，只要掃描車廂內QR Code，就可利用AI科技生成自己在不同景點旅遊的模樣。抵達燈會現場後，還可投放到在燈會現場5公尺高的「時空之塔」燈組大螢幕上。

觀光署說明，高5公尺「時空之塔：運動與虛擬相遇」，配置與民眾互動的裝置藝術，以流線型結構向上延展的設計，象徵突破與無限可能，利用先進的AI科技，沉浸式氛圍，營造出科技十足的未來樂園意象。（編輯：李錫璋）1140120

2025台灣燈會將登場，觀光署20日發表啟動「快樂桃子號」機捷彩繪列車，觀光署長周永暉（2排左）、桃園市副市長蘇俊賓（2排右）等出席。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年1月20日