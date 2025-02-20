桃捷綠線 張善政：拚115年底通車至藝文特區站

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（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園捷運綠線北段7站預計明年通車。桃園市長張善政今天視察捷運綠線工程時說，力拚明年通車到G11藝文特區站，讓通車效益增加；目前工程進度超前，明年底通車的目標樂觀。

桃園市政府捷運工程局表示，捷運綠線為桃園自辦興建的第一條捷運線，民國108年起地下車站及隧道陸續開始施工，經過6年施工及966天的潛盾機鑽掘，G11藝文特區站及G12蘆興埤站2座地下車站站體及6條隧道結構已大致完成。

捷工局表示，G11藝文特區站及G12蘆興埤站隧道長達1.2公里，為因應未來捷運營運時的逃生避難，採人工挖掘方式佈設3處聯絡通道；2站目前進入裝修、水電及環控工程。

張善政今天視察1.2公里隧道及聯絡通道時說，明年原定的通車規劃是從G12蘆興埤站往北，沒有到G11藝文特區站，但如果能夠趕工通車到藝文特區站，通車的效益會大幅增加。

張善政說，希望工程團隊試著拚看看，將通車段落從G12蘆興埤站往南拉到G11藝文特區站，挑戰隧道是否能趕工，相關的機電、軌道設施是否能如期完成。

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張善政也說，目前簡報看起來工程進度都如期甚至超前完成，明年年底通車的目標非常樂觀，期待通車到G11藝文特區站的目標能如期實現。

捷工局表示，今年即將完成所有隧道內高風險性的開挖工作，全面進入軌道施工、共同作業階段，期望明年可以達成整體動態測試的重要里程碑，實現通車目標。（編輯：李錫璋）1140220