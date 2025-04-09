台鐵票價6/23起調漲 陳世凱：花東採彈性票價

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（中央社記者余曉涵台北9日電）台鐵票價從6月23日起調漲，平均漲幅26.8%。交通部長陳世凱今天指出，通勤旅客可透過TPass來吸收外，花東將有彈性票價，並呼籲旅客可加入台鐵常客方案。

據台鐵試算，票價調漲後，短程區間仍較捷運、市區公車便宜，例如台北到板橋區間車從15元調高至22元，中長程票價在遞遠遞減策略下，也較台灣高鐵及國道客運便宜，自強號台北到新左營從824元調為975元，台北到高雄從843元調為994元，調漲後都仍在千元以下。

為了降低台鐵票價對旅客衝擊，交通部長陳世凱今天在立法院交通委員會接受媒體聯訪時表示，台鐵票價30年沒有調漲，所以今年做出調整，但也希望對民眾的衝擊可以降到最低。

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陳世凱指出，台鐵漲價對於通勤族完全沒有影響，因為只要民眾持有TPass，所有漲幅都會由政府來吸收；針對花東民眾會有彈性票價，讓票價調漲影響不那麼大；第3個是旅客可以參加台鐵的常客方案，加入會員成為常客後拿到的折扣，對於漲價的影響也會比較小。

另外，針對觀光列車，台鐵總經理馮輝昇表示，今年6月27日到29日，鳴日號行程會規劃停靠台南站及保安站，後續的西部路線行程會結合阿里山及台南地區主要景點。（編輯：李亨山）1140409