加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
首頁 / 生活

東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里

2025/4/30 13:10（4/30 14:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
過去交通部曾經提出宜花東地區鐵路提速計畫（東部快鐵計畫）可行性研究，交通部長陳世凱（左）30日在立法院交通委員會答詢時說，經過研究之後，認為並不可行，時速160公里在安全上沒有辦法達到。中央社記者余曉涵攝 114年4月30日
過去交通部曾經提出宜花東地區鐵路提速計畫（東部快鐵計畫）可行性研究，交通部長陳世凱（左）30日在立法院交通委員會答詢時說，經過研究之後，認為並不可行，時速160公里在安全上沒有辦法達到。中央社記者余曉涵攝 114年4月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北30日電）過去交通部曾經提出宜花東地區鐵路提速計畫（東部快鐵計畫）可行性研究，交通部長陳世凱今天說，經過研究認為時速160公里在安全上並不可行。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長陳世凱及相關單位列席就「近期我國航空、鐵路運營安全事件之檢討與改善及台鐵票價調整方案」進行專題報告。

交通部過去曾經提出「全國高快速鐵路網整體規劃」以「西部高鐵、東部快鐵」為主軸，台北、高雄、台東及花蓮間鐵路旅行時間都可縮短至90分鐘以內，全國鐵路網6小時串聯環島。

國民黨立委傅崐萁質詢時表示，過去幾任交通部長、行政院長都有提出花東快鐵時速160公里計畫。

陳世凱則回應，當時的確有這麼說，但經過研究之後，認為並不可行，時速160公里在安全上沒有辦法達到。

傅崐萁則指出，時速160公里是過去很清楚的政策說明，必須要履行，當時有提到時速160公里，環島6小時。

鐵道局回應，東部快鐵可行性研究已於109年9月至112年5月間辦理，綜合考量工程技術可行性、運輸需求、行車營運規劃，並納入用地拆遷、工程難易度、工程費用、經濟與財務效益，以及國土空間與區域發展等因素，雖技術上具可行性，但整體經濟與財務效益評估結果不具可行性，且涉及台鐵號誌系統升級及全線平交道立體化等配套工程，推動上須更審慎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鐵道局指出，根據研究結論，後續推動重點將放在既有鐵路的重軌化、路線線形改善，以及橋梁、鋼軌與電車線等基礎設施的強化，而非單純追求行車最高速度的提升。

鐵道局表示，相關改善項目已納入「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」修正案及「南迴鐵路線型改善暨瓶頸路段雙軌化可行性研究」案辦理，等計畫完成後，預期可提升平均營運速度與整體運能，強化東部地區鐵路服務品質，並朝打造環島高效鐵路網，達成「4個90分鐘」串聯台灣的願景，以及「均衡台灣」的政策目標邁進。（編輯：陳政偉）1140430

#交通委員會
#傅崐萁
#鐵道局
#立法院
#交通部
#國民黨
#陳世凱
延伸閱讀
台鐵花東居民優惠 擬採實名制及加倍會員點數台鐵票價6/23起調漲 陳世凱：花東採彈性票價台鐵設鋼纜網式月台門耐衝擊不易攀爬 高雄車站明年3月啟用台鐵票務優化 App線上換票、一機多票
陳世凱
台鐵近期頻傳事故 陳世凱：大部分是人為疏失美國關稅衝擊團旅報名率降 觀光署提8大作為
傅崐萁
調漲礦稅敲詐業者？ 傅崐萁：依法進行歡迎檢調來查傳傅崐萁藉礦稅案敲詐業者 傅辦：一切依法辦理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：