東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北30日電）過去交通部曾經提出宜花東地區鐵路提速計畫（東部快鐵計畫）可行性研究，交通部長陳世凱今天說，經過研究認為時速160公里在安全上並不可行。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長陳世凱及相關單位列席就「近期我國航空、鐵路運營安全事件之檢討與改善及台鐵票價調整方案」進行專題報告。

交通部過去曾經提出「全國高快速鐵路網整體規劃」以「西部高鐵、東部快鐵」為主軸，台北、高雄、台東及花蓮間鐵路旅行時間都可縮短至90分鐘以內，全國鐵路網6小時串聯環島。

國民黨立委傅崐萁質詢時表示，過去幾任交通部長、行政院長都有提出花東快鐵時速160公里計畫。

陳世凱則回應，當時的確有這麼說，但經過研究之後，認為並不可行，時速160公里在安全上沒有辦法達到。

傅崐萁則指出，時速160公里是過去很清楚的政策說明，必須要履行，當時有提到時速160公里，環島6小時。

鐵道局回應，東部快鐵可行性研究已於109年9月至112年5月間辦理，綜合考量工程技術可行性、運輸需求、行車營運規劃，並納入用地拆遷、工程難易度、工程費用、經濟與財務效益，以及國土空間與區域發展等因素，雖技術上具可行性，但整體經濟與財務效益評估結果不具可行性，且涉及台鐵號誌系統升級及全線平交道立體化等配套工程，推動上須更審慎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鐵道局指出，根據研究結論，後續推動重點將放在既有鐵路的重軌化、路線線形改善，以及橋梁、鋼軌與電車線等基礎設施的強化，而非單純追求行車最高速度的提升。

鐵道局表示，相關改善項目已納入「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」修正案及「南迴鐵路線型改善暨瓶頸路段雙軌化可行性研究」案辦理，等計畫完成後，預期可提升平均營運速度與整體運能，強化東部地區鐵路服務品質，並朝打造環島高效鐵路網，達成「4個90分鐘」串聯台灣的願景，以及「均衡台灣」的政策目標邁進。（編輯：陳政偉）1140430