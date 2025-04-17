台鐵票務優化 App線上換票、一機多票

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）台鐵持續優化票務數位服務，今天起推出App「線上換票」與「一機多票」（一次手機上儲存多張行動票證），讓旅客享受更便捷的購票體驗，行程安排更加彈性。

台鐵公司發布新聞稿，為滿足旅客需求，持續優化票務數位服務，繼去年12月於台鐵旅客入口網開放「線上換票」服務後，今天上午9時再度升級行動應用功能，推出台鐵e訂通App「線上換票」與「一機多票」兩大便利服務，提供旅客更靈活的行程安排，旅客可下載最新版App，享受更便捷購票體驗。

台鐵說，延續旅客入口網換票的線上換票功能，旅客未來可透過台鐵e訂通App辦理線上換票服務，已付款但尚未取票的訂單，旅客可在App變更車次或票種，無需親自前往車站辦理，可節省時間並讓行程安排更加彈性。

台鐵提醒，線上換票的付款方式須與原訂單相同，僅限使用原卡號的信用卡進行交易。若原訂單使用Apple Pay、Google Pay等行動支付方式，由於虛擬卡號限制，暫不適用於線上換票。

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台鐵說，這次App更新也同步推出「一機多票」功能，為友善親子同行更便利，開放旅客在同一部手機上儲存多張行動票證服務，讓旅客在單一裝置內同時管理多張車票，而每筆訂單僅限取一張全票QR CODE票劵。

台鐵說，新的App讓家長可一次購買一張全票與數張孩童票，避免孩童票券遺失或分開刷票的困擾；長輩可同步訂購敬老票與孩童票，搭乘更輕鬆；輪椅旅客可與陪同者一併購買愛心票與愛陪票，確保安心同行。（編輯：吳素柔）1140417