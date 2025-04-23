台鐵6/23調漲票價表看這裡 北高自強號994元、台北花蓮583元

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（中央社記者余曉涵台北23日電）台鐵票價將在6月23日起調漲，平均調幅26.8%。台鐵今天在官網公布自強號、莒光號及區間車的票價表，提供民眾查詢，其中台北-高雄自強號為新台幣994元、台北-花蓮為583元。

台鐵公司董事會是在2月5日通過票價調漲案，交通部費率委員會於2月21日審議通過，4月7日宣布票價將從6月23日起調漲。

台鐵這次是依據立法院核准的鐵路運價率公式為基礎，以合理報酬率0.36%計算合理化票價，以區間車票價為例，調整後平均費率為每公里新台幣1.82元，相較於現行費率每公里1.46元，平均調幅約26.8%。

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台鐵今天在官網正式公布自強號、莒光號以及區間車的票價表，其中自強號台北-高雄6月23日起為994元、台北-花蓮為583元、台北-台東為936元；莒光號台北-高雄為767元、台北-花蓮為450元、台北-台東為722元。

台鐵表示，因持續推廣行政院通勤月票TPASS政策，短程通勤、通學旅客將不受票價調漲影響，中長程票價是遞遠遞減，影響有限。（編輯：李亨山）1140423