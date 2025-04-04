台鐵公司第2次招募17類科報名掛蛋 正取砍96名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北4日電）台鐵公司2月初舉行第2次從業人員招募，預計4月11日放榜；台鐵今天表示，原本預計正取699人，結果有17類科無人報名，主要是最缺人的工務、電務及機務類，正取名額被迫砍掉96人。

台鐵公司第2次招募新血，仍是8階到11階的基層人員，以各電務段、工務段、機務段需求最多，應考類科包含職安管理、機械、電機、土木工程、消防工程、建築工程、都市計畫、運務、廚工、養路工程、餐旅服務、餐務等。

台鐵第2波從業人員招考預計正取699名、備取1122名，共吸引5447人報名，合格應考人數為4290人；不過，筆試缺考就有1070人。

根據台鐵提供的資訊，有各職階的應考，共有17類科無人報名，例如花蓮工務段需要電機類第10階的助理技術員，正取4名、備取8名，確定招不到人；連北區營運處需要1名第8階職安管理的助理工程師，報名是0人。

台鐵統整後，第2波從業人員正取名額修正為603人，比原先預定的名額少了96人。

台鐵自2017年起，就陸續與高中職業學校合作，培養車輛檢修人才，2023年起還擴增學生參與實習業別至站務等領域，希望學生畢業後通過考試到台鐵服務。

台鐵公司第2次招募，就有9個類科是保留給產學合作學生，但同樣沒人報考。

台鐵分析，因規定學生要取得畢業證書才能報考，但2月初，學生仍在就學，去年畢業的學生可能繼續升學或已找到工作，未來可研議放寬產學合作學生報考資格。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

行政院去年核定台鐵公司從業人員待遇，基層的4階月薪，分別是第11階新台幣3萬6140元、第10階3萬8830元、第9階4萬1330元、第8階4萬3810元。

台鐵坦言，目前台鐵的待遇是國營事業中相較低的，己有部分改制公司後首次招募的從業人員離職，不少離職原因是考上中油或台電。（編輯：陳政偉）1140404