加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練27日台南登場 融入地震海嘯災難場景
首頁 / 生活

台鐵觀光列車海風號 4月起改行駛南港宜蘭間

2025/3/18 15:59（3/18 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台鐵觀光列車「海風號」4月起將改行駛在南港宜蘭間，要帶領旅客穿越東北角壯麗的海岸線，沿途停靠猴硐、頭城、大里車站。（台鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 114年3月18日
台鐵觀光列車「海風號」4月起將改行駛在南港宜蘭間，要帶領旅客穿越東北角壯麗的海岸線，沿途停靠猴硐、頭城、大里車站。（台鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 114年3月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北18日電）台鐵去年12月推出的觀光列車海風號受到不少旅客喜愛，台鐵今天說，4月起將改行駛南港到宜蘭間，並搭配全新菜單，要帶旅客欣賞壯麗的東北角海岸線風景。

台鐵公司今天在例行記者會中表示，去年12月起推出的觀光列車海風號首季行駛新竹至台中區間，為滿足旅客對於鐵道旅遊的熱切期盼，台鐵再度攜手雄獅旅行社打造全新行程。

台鐵指出，4月起海風號將改行駛南港到宜蘭間，要帶領旅客穿越東北角壯麗的海岸線，沿途停靠猴硐、頭城、大里車站。

雄獅旅遊指出，4月的海風號也邀請台北知名排隊名店及米其林星廚指定烘焙坊「月.烘焙工作室Moon Baking Studio」，運用海洋元素及沿線食材為海風號特製專屬甜點。

雄獅旅遊說，將安排旅客沿途探索海線獨具特色的地方車站與風景，如頭城車站帶領旅客走入地方小鎮，漫步百年古蹟十三行街屋，並前往當地重要信仰中心媽祖廟慶元宮誠心參拜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

大里車站是距離大海最近的車站，搭配台鐵預計於4月底完工的全新步道，下車步行2分鐘即可抵達海邊，迎著海風欣賞壯麗的太平洋美景；猴硐車站，由在地專業導覽老師帶領探索台灣礦業歷史，並一覽完整保存的礦產文物。

台鐵說，希望透過觀光列車，推廣台灣鐵道旅遊文化，吸引更多國內外旅客體驗台灣山海人文之美。（編輯：陳政偉）1140318

#南港
#台鐵
#雄獅旅行社
#海風號
#觀光列車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：