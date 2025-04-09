台鐵「藍寶寶」列車限時回歸 8趟次僅800席

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（中央社記者余曉涵台北9日電）台鐵今天宣布，「藍寶寶」DR2400型柴油客車郵輪列車將於4月19日及26日在內灣線鳴笛發車，共8趟次僅800席，最快11日開賣。

台鐵今天發布新聞稿表示，為推廣鐵道觀光結合地方創生，將開行有「藍寶寶」暱稱的DR2400型柴油客車郵輪列車，在4月19日及4月26日於內灣線鳴笛發車，邀民眾搭上這輛見證台灣鐵道輝煌歲月的經典列車，穿越歷史、探索文化，共享一場獨特的鐵道旅行。

台鐵指出，這次遊程活動共分2天舉行，活動日開行4趟次，每趟次限量100席，總計800席，售價為新台幣699元。旅客持當天乘車票，即可於列車上兌換一組「榮華富貴大禮包」，禮包包含內灣一日週遊劵、榮華富貴車票包、名片式紀念套票及駕駛室拍照打卡劵以及礦泉水1瓶。

其中最吸睛的是「駕駛室拍照打卡劵」，旅客可至駕駛室旁戴司機員帽拍照，更深入體驗這滿懷故事的「藍寶寶」火車。

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台鐵表示，活動每天開行「新竹至竹東」、「竹東至內灣」、「內灣至竹東」、「竹東至新竹」4趟次，透過分段搭乘，讓旅客有更充裕的時間，細細品嘗充滿文化氣息的新竹站、客家小鎮風情的竹東站以及內灣站周邊市集。

台鐵指出，4月19日活動套票將從11日上午9時開賣，4月26日活動套票則在18日上午9時開賣。（編輯：張雅淨）1140409