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卓榮泰：4100億特別條例撥補台電千億 歲計賸餘支應
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台鐵高雄站試辦鋼纜網式月台門 升降開啟耐衝擊

2025/4/24 12:03（4/24 12:21 更新）
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台鐵在高雄車站試辦月台門，目前已建置一組測試中，採鋼纜網式設計升降開啟，可承受200公斤電動輪椅以時速6公里的衝擊，且不易攀爬。中央社記者汪淑芬攝 114年4月24日
台鐵在高雄車站試辦月台門，目前已建置一組測試中，採鋼纜網式設計升降開啟，可承受200公斤電動輪椅以時速6公里的衝擊，且不易攀爬。中央社記者汪淑芬攝 114年4月24日
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（中央社記者汪淑芬高雄24日電）台鐵為防止旅客或物品掉落軌道，將在高雄車站試辦多類型車種可停靠月台門，目前建置測試中，採鋼纜網式設計升降開啟，可承受200公斤電動輪椅以時速6公里的衝擊，且不易攀爬。

台鐵統計，每年包括旅客或行李箱等物品掉落軌道事件超過20件，但因車種複雜，去年規劃在高雄站試辦多類型車種可停靠的月台門，今年1月開工，預計年底可全部完成，經費新台幣1億4980萬元，明年3月啟用。

交通部今天率媒體參觀已建置完成正在測試中的一組月台門。

台鐵總經理馮輝昇說，月台門選在高雄車站第2月台第4股道側，長度約300公尺，主要是這個月台通過的車型有14種，如果高雄站都可行，其他車站也沒問題，且高雄站車輛通過頻率較低，減少測試干擾，正式啟用後，也會評估在其他車站設置並提出中長期計畫。

承攬台鐵月台門建置的廠商介紹，月台門是由兩個主立柱、一個平衡立柱、上導槽和鋼纜網組成，採升降開啟，鋼纜底部縫隙約13公分，能有效防止孩童、籃球、足球等物品穿越，另逃生時，單人就可抬起20公尺跨度的結構。

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廠商表示，月台門具耐衝擊性，可承受200公斤電動輪椅以時速6公里衝擊，且不易攀爬，因是纜繩式設計，重心難支撐。

馮輝昇說，在月台門啟用前，會訂定一套管理機制，包括因應異常、故障或旅客違規等情況。（編輯：黃名璽）1140424

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