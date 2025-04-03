台中太原車站男子落軌遭撞亡 警初判無外力介入
2025/4/3 12:22（4/3 12:41 更新）
（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市太原車站今天上午1名男子於第二月台掉落鐵軌，遭進站162次列車撞擊當場身亡，警方初判無外力介入，落軌原因待查證，而162次列車已於上午11時5分駛離現場。
鐵路警察局台中分局說明，上午接獲台中市消防局通報，台鐵162次自強號於上午10時9分在太原車站發生事故，立即派員到場處理。
警方初步調查，死者為吳姓男子（年約64歲），於太原車站第二月台掉落鐵軌，研判無外力介入，落軌原因待進一步查證。
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警方表示，162次列車司機員發現有民眾落軌後，緊韌加鳴笛，但仍不及煞停撞擊民眾，員警到達現場後發現男子明顯無生命跡象。
今天是清明連假首日，車站往來乘客不少，部分乘客看到落軌男子死狀受到驚嚇。警方表示，經上午10時45分蒐證完畢，並請示台中地方檢察署檢察官准予放行後，162次列車於上午11時5分駛離現場。（編輯：張雅淨）1140403
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