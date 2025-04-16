雙鐵人為因素致停車不當 交長支持駕駛艙裝攝影機

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台鐵今年發生4次人為因素造成的停車不當，高鐵14日也因駕駛疏忽未開車門。交通部長陳世凱今天接受媒體聯訪表示，運安會有要求駕駛艙應裝攝影機，交通部正與雙鐵溝通。

立法院交通委員會今天安排交通部業務報告。

民進黨立委李昆澤提到雙鐵的人為疏失，他說，今年以來台鐵發生6件停車不當事件，有4件是人為，2件是ATP（自動列車保護系統）；高鐵14日北上204列車也是駕駛疏忽，在板橋站停車，卻未開車門，旅客無法上下車。

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陳世凱於會議休息時間接受媒體聯訪，針對台鐵、高鐵都有人為因素造成停車不當，他說，因國家運輸安全調查委員會有要求，在軌道運輸的駕駛艙加裝攝影機，有效夠掌握列車駕駛過程有無疏失，因工會反對，交通部也正跟台鐵及高鐵溝通中，畢竟是運安會的建議，會盡量做到。

台鐵代理董事長伍勝園答詢說，目前針對列車違規行為已建立資料庫，將彙整系統性問題好好檢討，對造成失誤的駕駛，派幹部隨乘督導，檢視駕駛的操作程序是否要調整。（編輯：李淑華）1140416