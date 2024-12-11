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高鐵車票改版QR Code紙票逐步取代磁票 可直接掃描過閘門

2024/12/11 12:48（12/11 13:22 更新）
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台灣高鐵公司11日表示，即日起車票全新改版，以QR Code紙票逐步取代原本的磁條式車票，旅客可以直接掃描通過閘門，更省時、方便。（台灣高鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年12月11日
台灣高鐵公司11日表示，即日起車票全新改版，以QR Code紙票逐步取代原本的磁條式車票，旅客可以直接掃描通過閘門，更省時、方便。（台灣高鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年12月11日
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（中央社記者汪淑芬台北11日電）台灣高鐵今天表示，車票即日起全新改版，以QR Code紙票逐步取代原本的磁條式車票，旅客可以直接掃描通過閘門，更省時、方便。台灣高鐵盼未來車票朝無紙化邁進。

台灣高鐵公司今天發布新聞稿，QR Code紙票面積更較原本磁條車票放大逾1倍、字體放大1.5倍，讓車次、座位等各種乘車資訊更清楚呈現。

台灣高鐵說，配合設備更換作業時程，即日起各車站售票窗口將逐步開始發售新式QR Code紙票，預計2025年上半年全線12座車站的人工售票窗口將全面發售紙票，2026年車站自動售票機也將陸續更換發售QR Code紙票，在此期間紙票與磁票將並行發售，旅客在售票窗口無論購得紙票或磁票，皆可持票進站搭車。

台灣高鐵說，想要搶先體驗全新QR Code紙票的旅客，即日起可在南港、板橋以及嘉義3座車站的特定售票窗口購得；後續各車站將分階段、逐步換裝新式售票機，12月18日起於台北、桃園及彰化3站；12月24日起於台中、新竹及雲林站；2025年1月8日起於苗栗、台南及左營站，旅客都可透過車站特定售票窗口，購得新式QR Code紙票。

台灣高鐵新版QR Code紙票設計，運用雙色塊區隔，視覺更鮮明容易辨識，上方白色區塊左側印有清楚的QR Code，中間特別放大起/訖車站的站名與發車/抵達時間，右側依序條列：車次、車廂及座位號碼，乘車資訊一目了然；背面加入指引方塊的貼心設計，讓旅客感應進站時，不必翻面也可精確找到QR Code，輕鬆掌握乘車資訊，對樂齡長者更方便、友善，且紙票改採光學感應，可向未來車票全面無紙化的目標邁進一大步。

高鐵新版QR Code紙票設計背面加入指引方塊，旅客感應進站時，不必翻面也可精確找到QR Code。（圖取自台灣高鐵網頁thsrc.com.tw）
高鐵新版QR Code紙票設計背面加入指引方塊，旅客感應進站時，不必翻面也可精確找到QR Code。（圖取自台灣高鐵網頁thsrc.com.tw）

台灣高鐵預估，每張紙票感應過閘耗電僅須2瓦，較磁票使用機械帶動閘門驗/出票、每張耗電90瓦，大幅節省約98%電能，預估每年可節省超過10萬度用電量。台灣高鐵希望，在每一個服務細節中融入ESG理念，讓旅客的乘車體驗，與台灣高鐵節能減碳、環境友善、樂齡共融的企業目標更貼近。

台灣高鐵現行使用的白色磁票，於2018年11月22日起開始發售使用，當時取代2007年1月5日通車營運起使用的橘色磁票，為通車營運後首次車票改版。

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台灣高鐵呼籲旅客，多加利用「T-EX行動購票」App，響應車票無紙化的環保目標。高鐵公司統計，2023年透過手機及各種電子票證（定期票、回數票、悠遊卡/一卡通等）搭乘高鐵旅客，高達2811萬人次，相較2022年全年2160萬人次，大幅增加逾30%。

「T-EX行動購票」App自2023年7月起推出全新服務，旅客可在車站內直接透過App購買當日自該站出發的自由座車票，不僅省下排隊購票時間，更進一步提供無紙化票證的便利體驗。（編輯：陳政偉）1131211

#高鐵
#QR code
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