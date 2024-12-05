高鐵新一波飯店聯票車票7折 享房型升等或好禮

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）2025年將到，各地都有迎接新年的活動，台灣高鐵公司今天起推出「飯店有禮 時時有驚喜」優惠專案，與全台20家飯店合作，除享加購高鐵票享7折優惠外，部分還加碼房型升等。

台灣高鐵發布新聞稿，2025年1月1日起，旅客預訂飯店聯票20家合作飯店住宿，包含雲朗集團5家飯店，享加購高鐵票7折起優惠；各家飯店另為高鐵旅客特別提供加碼房型升等、專屬活動或送好禮等各式各樣的好康。

根據台灣高鐵提供的資料，持高聯票入住雀客藏居台北南港館或三重館，除可獲贈雀客枕香旅行組，平日還可從標準雙人房升等經典雙床房；週日至週五入住卡爾登飯店台中館，也可從標準雙人房升等豪華雙人房，並享抽獎機會。

台灣高鐵特別推薦計劃到台北的旅客，可選擇離台北轉運站走路只要3分鐘的台北君品酒店，連住2晚雅緻客房含早餐，每晚新台幣5717元起，再加贈Ciao義式餐酒館餐飲抵金1111元，免費享用房內Mini bar。

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想要享受湖光山色悠閒假期的旅客，台灣高鐵建議選擇日月潭雲品溫泉酒店，經典山景客房1泊2食只要1萬1111元起。

這波高鐵飯店聯票活動時間依各飯店不同，最短到1月底，最長至3月底，合作的飯店還包括和逸飯店（台北民生館、忠孝館），柯達大飯店（台北天津館、長安館），及台南大員皇冠假日酒店、承億酒店、品文旅礁溪、兆品酒店嘉義、翰品酒店高雄、棒棒積木飯店、南科贊美酒店、義大皇家酒店、長鈺溫泉飯店、台北亞都麗緻大飯店、蘭桂坊花園酒店。（編輯：陳政偉）1131205