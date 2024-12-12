台鐵票價調整 交長陳世凱：114年春節後務實討論

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）交通部長陳世凱今天與媒體座談，有關台鐵票價問題，他說，台鐵票價到明年就已30年沒漲價，春節後應務實討論。

台鐵年初完成公司化，9月董事會首次討論台鐵票價調漲案，但遭退回，至今一直未再討論，12月17日的台鐵董事會也確定無票價案。

陳世凱說，到明年，台鐵票價就是30年沒漲，他認為應該要務實討論，因為同樣距離，台鐵的票價比公車和捷運都便宜。

陳世凱說，他與台鐵公司化後新加入的年輕人接觸，年輕人期盼能看到台鐵的未來性，希望台鐵的營運能更趨向正常化，所以營收是很重要的一項。

陳世凱也說，他了解大家對台鐵的服務仍有很高的期許，他也認為台鐵的服務的確一直在努力，但因台鐵路線不像高鐵一樣為封閉型，且車型比起高鐵列車單一性又複雜許多，在安全第一下，台鐵其他方面也緩慢在進步。

根據台鐵的票價調整程序，先由董事會討論可行方案，之後要報交通部，由交通部召開費率審議委員會審查，過後還須將結果報請行政院核定。

不過，陳世凱提到，也會尊重立法院交通委員會的意見。（編輯：陳政偉）1131212