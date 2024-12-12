陳世凱：環島高鐵仍可能 北延、南延皆留尾軌

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）交通部長陳世凱今天與媒體座談，針對台灣是否仍會建環島高鐵，陳世凱說，未來政策評估可行、財政許可下仍可能，所以現在高鐵北延及南延末端都有留尾軌，成為未來延伸的條件。

高鐵往北延伸到宜蘭及往南延到屏東都是既定政策，高鐵延宜蘭已進入二階環評，延屏東的路線年底前將核定；至於環島高鐵，陳世凱雖未有明確答案，但仍留下可期待的希望。

陳世凱說，軌道運輸發展是一段一段接續，台鐵就是先從北部路段開始，之後再往南延伸，高鐵也會是一段段往外延，現在他無法說會不會有環島高鐵，但現在高鐵往南延到屏東，往北延到宜蘭，末端都有留尾軌，在未來有需要時就可繼續延伸。

陳世凱說，未來政策評估可行，高鐵是有可能再拉長，當年他在唸高中時，台北捷運只有木柵線（現改為文湖線），現在台北的捷運路線愈來愈多，在當時是無法想像。

陳世凱也表示，台鐵北迴線自今年4月3日花蓮發生強震後，地質非常不穩，改線也面臨挑戰，高鐵若要環島也會面臨相同問題。

不過，陳世凱說，在工程技術無法克服的問題，在科技進步下，也許20年後已不是困難問題，因變數仍多，所以高鐵無論南延或北延，在末端都會先留下尾軌，未來可再研究。（編輯：陳政偉）1131212