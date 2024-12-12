觀光旅宿缺工是否開放移工 陳世凱：協助溝通

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（中央社記者余曉涵台北12日電）旅宿業缺工議題難解，產業仍持續希望開放移工。交通部長陳世凱今天說，會協助業者持續跟勞動部溝通協調，但這部分牽涉到服務業移工是否開放，會比較複雜一點。

台灣旅宿業長期缺工，產業紛紛反映希望政府可以開放外籍移工，交通部長陳世凱今天向媒體表示，旅宿業缺工是長期問題，一方面除了用補助希望能讓旅宿業補足更多人力外，也會協助媒合徵求員工。

陳世凱坦言，人力不足一直困擾著旅宿業者，交通部除了希望業者提高薪資吸引人才外，的確有些台灣民眾不是很喜歡做某些職位，這些就會考慮開放僑外生或移工。

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陳世凱表示，一直都有持續跟勞動部溝通協調，開放旅宿業移工部分因為牽涉開放服務業移工會比較複雜一點。對交通部來說，他不會針對開放服務業移工有沒有態度，但只要是交通部相關產業，像是公車司機缺工、港口缺工、旅宿業缺工等，只要業者有反映，就會向勞動部反映有這方面需求。

陳世凱指出，現在針對僑外生部分有滿大幅度開放，但業者仍反映還是不夠，交通部會協助爭取其他部分。（編輯：張雅淨）1131212