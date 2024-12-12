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TPASS 2.0優惠114年1月開放登記 常客享回饋

2024/12/12 12:43（12/12 13:39 更新）
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（中央社記者余曉涵台北12日電）交通部長陳世凱今天表示，TPASS 2.0將增設常客優惠，預計明年1月公布細節，屆時民眾可上網登記，2月起將視搭乘次數給予回饋金，而且與北捷、台鐵等推出的優惠可以同時使用。

為鼓勵民眾使用大眾運輸，交通部去年中推出TPASS行政院通勤月票優惠。據交通部公路局統計，目前20縣市27種TPASS優惠方案，累計至今已有1112.5萬人次購買月票方案，且有8.35億人次使用月票搭乘大眾運輸。

交通部規劃明年推出TPASS 2.0，分為目前已有的通勤月票，以及新增短天數定期票、常客優惠。

交通部長陳世凱今天向媒體表示，常客優惠的細節預計下個月將會對外公布，公布後民眾可上網登記辦理會員，從2月1日起開始統計搭乘次數，之後每個月會按照民眾搭乘的次數給予回饋。

陳世凱說，常客優惠方面不會限定區域，也就是說全台都一體適用，預計3月25日時，旅客會有第一筆的加值回饋入帳。

陳世凱也表示，新推出的常客優惠跟北捷、台鐵等推出的回饋方案都可以同時適用，預算上應該會再增加，但目前受惠人數、增加多少經費都尚未估算出來。

除此之外，交通部也規劃將發行全新的TPASS卡，陳世凱說，民眾如果購買新卡，明年底前將加碼回饋10%，後續也會規劃使用手機的行動票證等。（編輯：陳清芳）1131212

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