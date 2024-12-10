TPASS推常客優惠 最快114年上路

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（中央社記者余曉涵台北10日電）目前已有20縣市推出27個TPASS優惠方案，為吸引更多民眾搭乘大眾運輸，交通部規劃TPASS 2.0，分為定期票與常客優惠2部分，其中常客優惠最快明年上路。

為了吸引旅客搭乘大眾運輸，交通部去年起推出TPASS優惠，交通部公路局今天指出，目前共有20縣市27種TPASS優惠方案，累計至今已有1112.5萬人次購買月票方案，且有8.35億人次使用月票搭乘大眾運輸。

公路局統計，其中又以基北北桃加值人數最多，使用上則以捷運使用人次最多。

交通部長陳世凱日前指出，將推出TPASS 2.0方案，以定期票或常客優惠方式，持續鼓勵更多人搭乘公共運輸。

公路局副局長張舜清今天向媒體指出，定期票TPASS方面，宜蘭縣已提出方案，預期年底前會上路，其他縣市則還在規劃當中。

根據宜蘭縣提出的3天期定期票，票價為新台幣299元，搭乘範圍包含台鐵的宜蘭漢本站-新北鳳鳴臨時站、深澳線、平溪線各站；北北宜通勤的國道客運；宜蘭縣境內市區公車。

常客優惠方面，公路局指出，預計將在明年上路。（編輯：張雅淨）1131210