台東TPASS調整購票處 擬推多元支付線上購票

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（中央社記者李先鳳台東縣5日電）台東縣政府推行公共運輸通勤月票，根據同期搭乘量分析，市區公車及台鐵等的整體運量均增長，近日調整購買地點為轉運站旅客服務中心等處，也規劃導入多元支付線上購票。

台東縣TPASS通勤月票推行至今已滿1年，進一步提升縣內公共運輸交通的搭乘率，縣府表示，公共運輸交通配合政府節能減碳政策，提高民眾的環保意識，更有效降低學生和上班族等通勤族群的交通開支。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，近日對於通勤月票購買地點進行異動調整，自10月16日起，台東縣民服務中心停止提供TPASS購退票服務，欲購買TPASS通勤月票民眾，可至台東火車站旅客服務中心、台東轉運站旅客服務中心、成功鎮公所、長濱鄉公所及台東縣境內台鐵營運場站（海端站及瑞和站為無人招呼站除外）購買。

另外，台東縣去年底與宜蘭縣、花蓮縣推出「宜花東聯合售票」服務，外縣市旅客可在出發前提前購買台東TPASS公共運輸通勤月票，並於抵達台東縣後，搭乘公共運輸工具時開卡啟用。

交通部公路局日前也針對行政院公共運輸通勤月票提出「短天期定期票」的需求規劃，希望能夠滿足短期交通或觀光旅遊需求的民眾，使其也能享受公共運輸的優惠服務。

除了台東TPASS公共運輸通勤月票的實體購票點有異動外，台東縣政府未來將規劃導入多元支付選項於線上購票平台，期望透過此服務，提供民眾更多樣化的支付選擇，同時推動並整合台東縣交通運輸服務的多元發展。（編輯：謝雅竹）1131105