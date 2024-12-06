南高屏TPASS推出季票 買一次可連續使用90天

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（中央社記者林巧璉高雄6日電）高雄市交通局表示，南高屏與高雄TPASS月票銷售數突破每月8萬張，不少民眾建議販售季票，因應需求，即日起推出通勤季票，購買一次就可連續使用90天。

交通局今天發布新聞稿表示，目前南高屏與高雄TPASS每個月銷售已超過8萬張，較推出前成長8倍以上。考量南高屏3縣市幅員遼闊，為提供民眾購票服務更多元的選擇，針對長期搭乘公共運輸的民眾推出TPASS 399及999季票服務，可減少民眾購票次數。

交通局說明，市府與MeNGo團隊合作開發季票，期待建立民眾穩定搭乘公共運輸的好習慣及便利性。

交通局也與一卡通公司合作開發iPASS MONEY APP線上買票服務功能，用手機就能完成原方案續購、新購各種月票方案及退票等功能，民眾免出門就可以買。

此外，交通局近期將推出好康抽獎活動，購買季票民眾有機會抽TPASS月票、量販店禮券等好禮，詳細資訊可洽交通局官網、MeNGo官網及臉書（Facebook）「高雄市政府交通局-轉動高雄青春夢」。（編輯：唐聲揚）1131206