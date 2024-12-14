宜蘭TPASS範圍往南延伸至台鐵花蓮和平 12/16上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）宜蘭縣政府今天表示，宜蘭TPASS現有750元、1800元及2300元共3種月票方案，最南原本可至宜蘭漢本站。16日起，3種方案可再往南延伸至花蓮和平站，滿足更多民眾通勤需求。

縣府交通處指出，宜蘭TPASS去年8月上路，從一開始的新台幣750元月票方案，也就是宜蘭縣境內市區公車和縣境內台鐵（石城到漢本）無限次搭乘方案；還有1800元北北宜月票方案，包含北北宜路廊國道客運及台鐵（新北鶯歌至宜蘭漢本）、深澳線、平溪線、宜蘭縣內市區客運，可無限次搭乘。

今年9月起，縣府又推出「2300元通勤月票」，包含原本的北北宜1800元月票方案加上基北北桃1200元月票方案，大幅減輕宜蘭通勤族負擔。

交通處表示，因應交通部鐵道局桃園市鐵路地下化工程，台鐵新增新北市鶯歌區鳳鳴臨時火車站；為方便民眾乘車使用，北北宜1800元月票方案已從11月30日起，將適用範圍擴大延伸到鳳鳴臨時火車站。

交通處指出，考量宜蘭縣縣民有往返和平工業區工作通勤需求，經獲台鐵同意並完成系統修改後，宜蘭TPASS共3種月票方案，從16日起可往南延伸到花蓮和平站。（編輯：李錫璋）1131214