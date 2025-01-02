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新財劃法缺國防經費可向地方要？財長：須審慎討論

2025/1/2 12:30
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（中央社記者張璦台北2日電）財劃法三讀修正通過，中央須新增釋出新台幣3753億元給地方，立委今天指出，財劃法規定中央可要求地方上繳經費，針對國防、TPASS、租金補貼等政策，中央未來可考慮向地方取得協助金。財政部長莊翠雲表示，此規定目前中央尚未動用，後續須與行政院主計總處審慎討論。

立法院財政委員會今天排定審查114年度中央政府總預算案有關財政部主管台灣土地銀行、財政部印刷廠、台灣菸酒公司預算營業部分，莊翠雲率所屬機關首長列席備詢。

財政收支劃分法去年12月20日三讀修正通過後，中央對地方財源挹注增加釋出3753億餘元，民進黨立委郭國文質詢時表示，財劃法修正後，許多縣市分配金額高於其預算數，中央可思考針對國防、TPASS通勤月票、租金補貼等政策，向地方取得協助金。

郭國文並援引財劃法第33條規定指出，各上級政府為適應特別需要，對財力較優的下級政府得取得協助金，也就是說，中央可要求地方上繳經費。

莊翠雲表示，此規定目前中央尚未動用，這部分後續需要跟行政院主計總處審慎討論。

國民黨立委賴士葆質詢時也關切，財劃法三讀修正通過，錢隨事權移轉，中央哪些業務要移撥給地方。莊翠雲回應，這須由各部會評估，檢視哪些業務適合移轉。

根據行政院主計總處先前盤點，財劃法修正後可能受影響的中央專項計畫除國防經費，另包含撥補勞保基金、擴大租金補貼與興辦社宅專案；公共建設經費方面，永續提升人行安全計畫、捷運建設計畫、整體性治山防災、污水處理建設計畫等，也可能被影響。（編輯：楊凱翔）1140102

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