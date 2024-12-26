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台中破億人次騎YouBike 幸運兒獲名古屋往返機票

2024/12/26 17:00
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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市YouBike騎乘人次8日破億，幸運兒17歲方姓高中生今天現身台中市政府記者會，領取日本名古屋雙人往返機票時表示，這真是迎接新年最棒禮物。

方姓學生說，平常活動範圍以南區高工路附近為主，常在YouBike站借車，平時通學就騎YouBike，站點多又便利的YouBike是代步好朋友。

台中市公共自行車系統2014年啟用，台中市政府交通局統計，台中YouBike累計騎乘人次8日破1億人次，為慶祝共享運具新里程碑，中市府、微笑單車股份有限公司及各界共同分享喜悅。

中市府交通局長葉昭甫表示，除第1億人次幸運兒獲機票，第1億人次前後2名使用者將獲Moxy酒店住宿券，再往前後2名可得紀念悠遊卡及3個月TPASS儲值金。

至於其他獲獎民眾，有人搭捷運短程接駁，也有通勤工程師或在醫院服務，但都表達騎YouBike快速到目的地，兼具運動和環境保護。（編輯：李明宗）1131226

葉昭甫
中市府攜手中央 打造中彰投聯合交通協控平台台中捷運紅線可行性研究經費 市政會議通過墊付案
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