北捷票價不漲但常客優惠縮水 估114上半年實施

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（中央社記者陳怡璇29日電）台北捷運宣布，因成本壓力，將調整常客優惠，由原本7至9折優惠，調整為85至95折，1200元定期票不受影響，將陳報市府後，預計明年上半年公告實施。

台北捷運今以新聞稿宣布，今天上午召開董事會，討論電價調整財務影響及因應對策，在電費調漲、薪資及基本工資調漲各方壓力之下，北捷114年恐首度出現虧損，造成未來財務缺口，長遠來看對捷運系統安全及服務品質造成影響。

捷運公司表示，苦民所苦，決議不調整捷運票價；為了企業永續經營，將捷運常客優惠行銷方案略作調整，由原本7至9折優惠，調整為85至95折；1200定期票票價則不受影響，後續將陳報市府後，預計明年上半年公告實施。

北捷指出，初步預估，調整後的常客優惠，將有30萬名旅客受到程度不同的影響。以通勤族每趟車資新台幣20元，每月搭乘50次計算，原本每月回饋金250元，調整後150元，相當於每趟回饋金略減2元；而每月支出超過1200元者將移轉使用1200定期票，在30天內不限搭乘基北北桃轄內公共運輸工具。

北捷說，儘管運輸本業長年虧損，北捷仍積極發展附屬事業，增加業外收入挹注運輸本業，但是面對未來30年須提撥總額約1300餘億元捷運系統重置基金，每年需繳交約40至50億餘元；加上疫情期間緩繳捷運系統租金尚有約50億元待補回，捷運運輸本業面臨的財務負擔日趨嚴峻。

此外，自民國85年北捷通車以來，綜合消費物價指數已成長34%；運輸及倉儲業薪資成長51.2%。雖然政府明訂「大眾捷運系統運價率計算公式」，由營運業者定期檢討將營運成本納入計算運價率，然而運價率卻始終未與票價連動，票價自通車以來始終未曾調漲。

北捷說，軌道經營的困境並非只有台北捷運，例如台鐵今年8月20日起取消全面電子票證9折優惠，改採「常客優惠」及「電子定期票證」等新方案；桃園捷運自114年1月2日起，全線票價10元優惠恢復原價，非機場端往返票價仍提供5元優惠；高雄捷運則自113年11月起，取消全面電子票證85折優惠，均先透過調整行銷優惠方式，減低本業虧損。（編輯：張銘坤）1131129