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捷運萬大中和線首輛列車亮相 雙北拚2027年通車

2024/11/11 12:48（11/11 13:05 更新）
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捷運萬大中和線首列車抵台揭幕儀式11日舉行，吸引雙北地方人士熱烈參與，爭睹列車風采。中央社記者王鴻國攝 113年11月11日
捷運萬大中和線首列車抵台揭幕儀式11日舉行，吸引雙北地方人士熱烈參與，爭睹列車風采。中央社記者王鴻國攝 113年11月11日
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（中央社記者王鴻國新北11日電）台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜等人今天主持捷運萬大中和線首列車抵台揭幕儀式，兩人都表示，將努力讓萬大線一期工程能於2027年完工通車，將會串起雙北共同的生活圈。

台北市政府捷運工程局今天於新北市土城的金城機廠舉行萬大中和線首列電聯車運抵揭幕儀式，由蔣萬安、侯友宜、雙北市府相關局處首長、民進黨立委吳琪銘、國民黨立委張智倫等民代共同參與，現場熱鬧。

揭幕儀式在法國廠商致贈列車模型給雙北市長後，列車正式亮相，蔣萬安、侯友宜上車參觀，隨後與各界人士一起合影留念。

蔣萬安、侯友宜接受媒體聯訪，蔣萬安表示，北捷會努力讓萬大線一期工程在2027年能夠完工，這是他與侯友宜共同的目標，未來將串起雙北共同生活圈，從中正紀念堂經萬華到雙和、土城，除帶來更便利交通，也會帶動沿線產業發展。

侯友宜指出，萬大中和線2027年通車後，從新北市中和高中站到台北市中正紀念堂站，通勤時間只需要14分鐘，絕對是包君滿意，快速又舒服的捷運線，未來還會接捷運樹林線到迴龍，這對雙北是非常重要的捷運線。

蔣萬安表示，萬大中和線首列電聯車從巴西越過大西洋，再到新加坡中轉，終於順利抵達金城機廠，歷經1萬8000公里的航行路程，代表雙北對萬大線一期工程完成通車目標更接近了。

台北市捷運局指出，萬大線全長約22公里，計畫分兩期建設（萬大－中和－樹林）。萬大線第一期通車，可與淡水信義線、松山新店線、環狀線交會轉乘，從中和高中站到中正紀念堂站原本要38分鐘，通車後只要14分鐘。

北捷表示，萬大線為全自動化無人駕駛中運量系統，由法商阿爾斯通位於巴西工廠生產線製造組裝，採鋼輪鋼軌形式，以4車固定編組方式連結，總長度約70公尺。每節車廂設置有26個座位，整列車可載客700人。（編輯：戴光育）1131111

捷運萬大中和線首列車抵台揭幕儀式11日舉行，國民黨新北市議員金瑞龍（左）、林金結（右）上車參觀，期待能早日通車，提升雙和及土城等地交通。中央社記者王鴻國攝 113年11月11日
捷運萬大中和線首列車抵台揭幕儀式11日舉行，國民黨新北市議員金瑞龍（左）、林金結（右）上車參觀，期待能早日通車，提升雙和及土城等地交通。中央社記者王鴻國攝 113年11月11日
台北市長蔣萬安（右4）、新北市長侯友宜（左5）11日上午主持捷運萬大中和線首列車抵台揭幕儀式，場面熱烈。中央社記者王鴻國攝 113年11月11日
台北市長蔣萬安（右4）、新北市長侯友宜（左5）11日上午主持捷運萬大中和線首列車抵台揭幕儀式，場面熱烈。中央社記者王鴻國攝 113年11月11日
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