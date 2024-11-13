北捷擬修法開放禁食區賣食物 議員批自打臉

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（中央社記者劉建邦台北13日電）北捷擬開放在捷運站禁止飲食區內賣食物，修正案送進台北市議會法規委員會審議。議員認為修法是自打臉，准賣卻不准吃，委員會決議要求補充資料及向委員會委員說明後再送審。

台北市議會法規委員會今天上午開會審議修正「台北大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法」為「台北市大眾捷運系統附屬事業經營管理自治條例」等案。

台北捷運公司報告提到，修正管理辦法目的是配合捷運營運管理現況及實際發展需求，刪除附屬事業在禁止飲食區內販售食品、飲料、檳榔、香菸、口香糖等物的限制，盼放寬營運機構經營範圍，以增加商業收入並挹注運輸本業發展。

北捷總經理黃清信報告指出，把管理辦法修法改為自治條例，可讓站內業者有較大經營彈性，如轉運站內能販售食品，增加民眾便利性並可提升北捷收益。

國民黨台北市議員游淑慧會中表示，支持北捷發展附屬事業可增加本業收入，但如今北捷想要在禁止飲食區賣食物，難道只能賣食物，不能賣創意商品嗎。

游淑慧說，北捷過去表示禁止捷運站內飲食是為避免出現蟑螂或老鼠，進而破壞捷運電纜影響安全，如今卻要在禁止飲食區賣食物，難道可確保不會出現蟑螂或老鼠。

民進黨議員洪健益也說，北捷列車內日前才出現老鼠，導致乘客受到驚嚇，若要修法販售食物，屆時不擔心引來更多老鼠出現在捷運站內嗎；黃清信回應，修正法條是要提供更多元化的販售來源。

擔任法規委員會第一召集人的國民黨議員王欣儀決議，議員對此案仍有疑慮，建議北捷備妥資料及說帖先向委員會的委員說明後，再送入委員會討論。（編輯：蕭博文）1131113