北捷美工刀傷人案險危及頸動脈 新北表揚見義勇為市民

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）北捷日前發生旅客持刀殺人未遂案，差點傷及被害人頸動脈。新北市政府今天表揚見義勇為的薛先得、簡瀛祥、黎智全、李主強4人，感謝在千鈞一髮及時奪刀，否則傷者可能丟生命。

11月8日晚間，台北捷運發生隨機持刀傷人事件，當時王姓女子在車廂內無預警襲擊無辜學生。現場有4名新北市民不顧自身安危，挺身而出合力制伏嫌犯。

海山警分局員警第一時間趕抵逮捕嫌犯，依殺人未遂罪嫌移送檢方，聲請羈押獲准。警方今天說，4名見義勇為者是「披著隱形超人披風」的平民英雄。

市長侯友宜今天頒發感謝狀與獎勵金新台幣2萬元，給台北市警察局警務正薛先得、鐵板燒廚師簡瀛祥，中醫師李主強，及從事金融業的黎智全。也頒發獎勵商品禮券、表揚狀給文聖派出所的警員郭鑫暐、王梓騂，在第一時間快速趕到，聯合制伏歹徒。

另外，奪刀的薛先得享有終生免費搭乘捷運，其餘人與受害的成功高中學生，分別享有免費搭乘10年或4年捷運的優惠。搭乘範圍包括新北捷運環狀線及淡海、安坑輕軌在內。

侯友宜在市政會議表示，第一時間前往醫院慰問傷者，在被害人處理傷口手術完成後，聊天獲悉，傷者差一點被劃傷頸動脈，若非當時凶嫌即時被阻止，搶下美工刀，很有可能傷到頸動脈危及傷者的性命。甚至，嫌疑人得逞後進一步傷害別人。

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侯友宜說，當年的捷運江子翠站鄭捷殺人事件，當時如果有人挺身對抗，第一時間遏止，也許傷亡就不會如此嚴重。類似事件，警察據報趕到現場，只能遏止傷害擴大。

他說，今天表揚的4人，當時義無反顧，內心充滿正義，相當感謝這4名新北市民，在警方趕到前，跨越車廂勇敢奪下刀子，其他人聯合制伏，在被害者千鈞一髮有生命危害之虞，立刻衝上去發揮團隊合作壓制歹徒。也謝謝2名警員，發揮警民合作精神，讓傷害降到最低。（編輯：方沛清）1131113