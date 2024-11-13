警官助壓制北捷持刀犯嫌 北市警局記大功發獎勵金

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市警察局今天表示，警局防治科警務正薛先得8日晚間在台北捷運板南線上女子持刀隨機傷人事件，英勇奪刀壓制犯嫌，記1大功並頒發獎勵金3000元。

台北市政府警察局發布新聞資料指出，薛先得英勇奪刀制伏歹徒有功，北市府昨天擴大市政會議時，由市長蔣萬安頒發警局「延平榮譽章」及獎狀外，警局並記1大功獎勵且發給獎勵金新台幣3000元。

此外，台北市警察之友會今天特別派員前往警局頒發慰勉金3萬元給薛先得，表達誠摯感謝。

薛先得透過警局發布新聞資料提到，認為這次獲獎是警民合作典範，並指出「雖然不認識你，但是警察永遠守護你，多鼓勵警察，讓警察更有力」。

北市警局指出，民眾搭大眾運輸時，需注意身旁乘客動向，若不幸在車廂內遇到持刀攻擊，建議儘可能先立即遠離危害，同時以隨身包包、書本及雨傘等物品保護身體要害。

台北捷運板南線8日發生女子以美工刀攻擊學生的傷人案件，當時有4人協助制伏犯嫌，分別是台北市警察局警務正薛先得、鐵板燒廚師簡瀛祥、中醫師李主強及從事金融業的黎姓男子。（編輯：李錫璋）1131113