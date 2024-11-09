北捷女乘客持刀傷人 反覆傷害之虞法院裁准羈押

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北地院今天晚間表示，在台北捷運持美工刀行凶的被告王姓女子，經法官訊問後，認被告涉犯刑法殺人未遂罪嫌疑重大，有反覆實施傷害犯罪之虞，有羈押之原因及必要，應予羈押。

台北捷運板南線8日深夜發生乘客持刀傷人事件，造成1名學生受傷。由於被害者家屬今天凌晨製作筆錄後，要求警方以殺人未遂罪嫌提告，警方受理後下午移送檢方。

新北檢晚間訊問後，認為被告王女涉犯殺人未遂罪嫌疑重大，有逃亡及反覆實施傷害罪之虞，向新北地院聲請羈押。

法院今晚10時20分許開羈押庭，訊問後表示，被告王女經訊問後，法官認為被告涉犯刑法之殺人未遂罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡高度可能。據卷內事證研判，有反覆實施傷害犯罪之虞，有羈押之原因及必要，應予羈押。（編輯：陳彥鈞）1131109