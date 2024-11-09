本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
台北捷運
新聞專題
台北捷運1/300
首頁 / 社會

北捷女乘客持刀傷人 反覆傷害之虞法院裁准羈押

2024/11/9 23:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北地院今天晚間表示，在台北捷運持美工刀行凶的被告王姓女子，經法官訊問後，認被告涉犯刑法殺人未遂罪嫌疑重大，有反覆實施傷害犯罪之虞，有羈押之原因及必要，應予羈押。

台北捷運板南線8日深夜發生乘客持刀傷人事件，造成1名學生受傷。由於被害者家屬今天凌晨製作筆錄後，要求警方以殺人未遂罪嫌提告，警方受理後下午移送檢方。

新北檢晚間訊問後，認為被告王女涉犯殺人未遂罪嫌疑重大，有逃亡及反覆實施傷害罪之虞，向新北地院聲請羈押。

法院今晚10時20分許開羈押庭，訊問後表示，被告王女經訊問後，法官認為被告涉犯刑法之殺人未遂罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡高度可能。據卷內事證研判，有反覆實施傷害犯罪之虞，有羈押之原因及必要，應予羈押。（編輯：陳彥鈞）1131109

#台北捷運
#新北地院
#持刀傷人
台北捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
婦持美工刀新埔站內傷人 北捷要採民事求償損失
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：