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北捷發生持美工刀傷人案 中捷啟動應變機制加強巡邏

2024/11/9 13:49（11/10 09:38 更新）
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台北捷運8日發生乘客持刀傷人案，台中捷運公司9日啟動應變機制，協請捷運警察強化巡邏措施，中捷也定期舉辦各項模擬演練。（中捷提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月9日
台北捷運8日發生乘客持刀傷人案，台中捷運公司9日啟動應變機制，協請捷運警察強化巡邏措施，中捷也定期舉辦各項模擬演練。（中捷提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月9日
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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台北捷運昨天發生乘客持美工刀傷人案，台中捷運股份有限公司今天譴責暴力，啟動應變機制，通告第一線人員注意乘客是否有異常行為，行控中心加強監控全線狀況，協請捷警強化巡邏。

中捷提醒乘客，未經許可不得帶危險或易燃物搭捷運，違者可處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

中捷表示，中捷在軟、硬體各方面提升旅客及系統安全，列車及車站設置完善安全設備，每列車都有保全守護，發生緊急狀況時可通知保全，或按壓車門旁緊急對講機通報行控中心。

如果乘客因故無法通話，緊急對講機作動後，行控中心監視系統會自動跳出車廂內畫面，行控人員即可掌握現場狀況，啟動緊急應變機制；如果在車站遇異常狀況，可通知車站服務人員即時協助處理；此外，各月台都設緊急停車按鈕，按壓後在列車進站前或出站列車未完全離開月台區狀況下，可讓列車緊急停車。

人員裝備部分，中捷說，中捷保全配置隨身防割背包、防割手套及辣椒水，各車站也配置防禦棍棒、盾牌、防身噴劑及防暴鋼叉，第一線人員透過平時教育訓練，熟悉相關設施及防護裝備正確使用方式；中捷定期辦各項模擬演練，驗證人員訓練、安全設施是否發揮功能，並精進緊急應變程序，不斷強化應變能力及防衛能量。（編輯：李明宗）1131109

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