警官薛先得制伏北捷傷人婦 蔣萬安：終身免費搭捷運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北9日電）台北捷運新埔站昨天晚間車廂內乘客遭人持美工刀攻擊。台北市長蔣萬安表示，感謝第一時間制伏持刀人的英勇民眾，其中有一人是台北市警局警務正，將獎勵終身免費搭捷運。

台北捷運新埔站昨天晚間車廂內乘客遭人持美工刀攻擊，目擊網友說，當下很多人在車廂奔跑、摔倒，尖叫聲與哭聲不斷，最後有4名男子英勇壓制嫌犯，直到警方抵達。

蔣萬安今天上午出席木柵國中100週年校慶，他被媒體堵訪時問及此事時表示，非常感謝機警壓制持刀歹徒的民眾，還有通報、指認的民眾。

他指出，第一時間衝上前壓制持刀人的民眾中，有一人是台北市警察局防治科警務正薛先得，其不畏風險、即刻制止暴力行為，避免傷害擴大，已請北捷讓薛先得終身免費搭乘捷運。

蔣萬安表示，北捷副總經理及北市府副發言人也到亞東醫院慰問傷者，捷運公司火速處理讓班車3分鐘內恢復正常營運。

他再次感謝所有幫忙的民眾、北捷及警方，提醒民眾遇事保持冷靜、立刻通報，北捷都會即刻處理異常狀況。（編輯：戴光育）1131109