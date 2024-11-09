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台北捷運車廂持刀傷人 侯友宜：絕不容忍暴力

2024/11/9 00:02
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（中央社記者黃旭昇、高華謙新北8日電）台北捷運板南線8日晚間發生旅客遭人持美工刀攻擊事件，市長侯友宜晚間表示，暴力事件絕不容忍，也要向見義勇為的旅客表示敬意。他要求警方加強巡邏，確保旅客安全。

經常搭乘捷運的黃姓男子表示，數年前發生過鄭捷在捷運龍山寺至江子翠間，隨機殺人事件，如今捷運又發生持刀攻擊意外，讓人對大眾運輸安全堪慮。

市長侯友宜深夜在臉書Facebook貼文表示，暴力事件絕不容忍。稍早新埔捷運站出現隨機攻擊，造成一人受傷。警方迅速趕往現場逮捕嫌犯，他也在此向見義勇為、挺身而出的乘客表達敬意。

侯友宜說，事件後，捷運正常營運，他也將前往醫院探視傷者，同時責成警方儘速釐清案情並加強巡邏，確保民眾安全。他也指示相關單位，全力提供受傷學生後續協助。（編輯：陳正健）1131109

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