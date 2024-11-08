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台北捷運車廂持刀攻擊 行凶女子傷害罪嫌移送

2024/11/8 23:50（11/9 00:22 更新）
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台北捷運板南線新埔站8日晚間有1名女子持美工刀攻擊旅客，警方於案發後持續在現場留守警戒。中央社記者高華謙攝 113年11月8日
台北捷運板南線新埔站8日晚間有1名女子持美工刀攻擊旅客，警方於案發後持續在現場留守警戒。中央社記者高華謙攝 113年11月8日
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（中央社記者黃旭昇、高華謙新北8日電）台北捷運板南線新埔站，1名女子8日晚間在車廂持美工刀攻擊旅客。警方說，1名男學生受傷送醫，家屬已前往照顧。警方壓制涉案王姓女子帶回詢問，將依傷害罪嫌移送。

警方表示，稍早傳出有2名旅客受傷，經查證為1人受傷送醫，另1人為陪同就醫的傷者同學。陪同者並未受傷。

警方說，傷者臉部約3公分刀傷，消防救護人員簡單包紮後，已送往亞東醫院救治，暫無大礙，家屬據報已經到院照料傷者。

警方說，8日晚間10時17分據報，捷運新埔站發生旅客遭傷害事件，在往頂埔方向的車廂內，有人持美工刀的利器攻擊旅客。文聖派出所及江翠派出所立即派員到場。

警方初步瞭解，女子是在車廂內行凶，其他旅客熱心協助壓制。警方據報後，前往新埔站月台，列車進入新埔站後，制伏71年次的王姓女子，也通知消防將傷者送醫。

在場民眾表示，行凶女子是在車廂內攻擊，傷者表示不認識這名女子。

警方說，將凶嫌與行凶的黑色美工刀，帶回詢問釐清行凶動機。全案將於詢問後，依傷害罪嫌將王女移送新北檢偵辦。（編輯：陳正健）1131108

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北捷新埔站女持美工刀攻擊旅客遭逮 1人臉部遭劃傷送醫
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