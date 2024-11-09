婦持美工刀新埔站內傷人 北捷要採民事求償損失

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北9日電）台北捷運新埔站昨天晚間車廂內乘客遭人持美工刀攻擊。北捷指出，將對行凶者從重裁罰，並將針對營業損失採取民事求償；英勇協助制伏犯嫌者將分別有10年及4年免費搭捷運優惠。

台北捷運新埔站昨天晚間車廂內乘客遭人持美工刀攻擊，目擊網友說，當下很多人在車廂奔跑、摔倒，尖叫聲與哭聲不斷，最後有4名男子英勇壓制嫌犯，直到警方抵達。

北捷今天以新聞稿表示，對於行凶者，將依照大眾捷運法第50條之1規定，就行為人造成營運延誤、造成旅客受傷等結果從重處罰，並將對行為人就營業損失進行民事求償。

北捷指出，感謝見義勇為的熱心旅客，將致贈見義勇為的薛姓警務正終身免費搭乘優惠，另針對英勇協助的旅客也將分別提供10年及4年免費搭乘優惠，並對傷者持續慰問及提供必要法律協助。

北捷表示，平常每日運量超過200萬人次，肩負北北基桃都會區通勤族的輸運，同時也是國外旅客最常使用的大眾交通工具，旅客安全為營運管理最高指導原則，針對未經許可攜帶刀具採取重罰外，更無法容忍任何暴力違法行為，呼籲檢警與法院就這類事件不能輕縱。

北捷指出，事發後立即通告全系統各單位提高警戒、加強巡檢，發現可疑人、事、物立即回報行控中心，先前即已調整車站保全隨車作業，也加速車站及列車指標更新；並持續與捷運警察合作，提升捷運系統見警率，並加強監視通訊等設備及人員安全教育訓練，以維護乘車安全。（編輯：戴光育）1131109