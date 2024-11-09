壓制持刀嫌犯 薛先得：警察保障民眾安全奮不顧身

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（中央社記者劉建邦台北9日電）協助壓制台北捷運持美工刀攻擊民眾嫌犯的台北市警局警務正薛先得今天接受聯訪時說，身為警察一定奮不顧身保障民眾安全，加上先前訓練及經驗在奪下嫌犯刀械時，不會畏懼。

台北捷運板南線8日深夜發生旅客持刀傷人事件，造成1名學生受傷。新北市警方今天表示，因家屬凌晨製作筆錄後，要求以殺人未遂罪嫌提告，經受理後，將於下午3時把涉案女子移送檢方偵辦。

此案發生時，有4名搭捷運的男子協助壓制嫌犯，其中1人為台北市警察局防治科警務正薛先得。他今天在新北市接受聯訪說，昨晚下班搭捷運返家，列車經過江子翠站時，忽然前方車廂的民眾在狂奔及尖叫。

薛先得表示，因列車還在行進，其他乘客狂奔尖叫行為讓他好奇，經詢問得知前方有人持刀，才前往了解，到場發現有人挾持1名學生，因嫌犯持刀接近被害學生脖子，擔心發生意外，才上前奪刀，後續與其他乘客壓制嫌犯。

媒體提到是否有詢問嫌犯犯案原因。薛先得指出，當時嫌犯被壓制在新北捷運月台時，有探詢為何持刀傷人，是否與被害人有恩怨，嫌犯當下沒回應。

他說，相信任何警察當下遇同樣狀況，一定奮不顧身制伏嫌犯，確保其他民眾安全，加上自己長期在警方外勤單位服務，曾受過逮捕嫌犯的訓練且熟悉相關流程，所以奪刀時不畏懼，這也是警察應該做的事。

薛先得被問及昨天壓制過程表示，因嫌犯與被害人的手交纏，所幸被害人的手有阻擋嫌犯持刀的手，因此他趁隙上前奪刀，嫌犯當下確實有反抗的力氣，會上前奪刀是因憑藉過去經驗及訓練，事後看到民眾貼案發時影片，才知被害人嚴重受傷。

至於獲得台北市長蔣萬安公開讚揚，薛先得指出，感謝市長，這是身為警察應該做的事，呼籲民眾多支持警方，警察一定會保護民眾安全。

薛先得在媒體要求展現制伏術，他說，當時從後方車廂跑向嫌犯，趁隙上前奪下嫌犯刀械，並重申是因受過訓練所以不擔心受傷，若未受過訓練的民眾可能不太敢靠近嫌犯，後續手部有些微不適但無大礙。（編輯：張銘坤）1131109