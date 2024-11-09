警官壓制北捷新埔站持美工刀傷人嫌犯 北市警局規劃表揚

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（中央社記者劉建邦台北9日電）台北捷運新埔站昨天晚間車廂內有乘客遭人持美工刀攻擊，4名男子壓制嫌犯，其中1人為台北市警察局防治科警務正薛先得，北市警局今天表示，規劃將在擴大局務會報內公開表揚。

1名女子昨天晚間在台北捷運板南線列車抵達新埔站時，在車廂持美工刀攻擊17歲男學生。目擊網友說，當下很多人在車廂奔跑、摔倒，尖叫聲與哭聲不斷，最後有4名男子英勇壓制嫌犯，直到警方抵達。

警方指出，到場後發現涉嫌人王姓女子（42歲）已被民眾壓制，後續帶回派出所釐清案情，並把受傷男學生送醫。

4名英勇壓制王姓女嫌犯的男子中，1人為台北市警察局防治科警務正薛先得。薛先得為警察大學72期刑事系，曾任北市大安警分局臥龍街派出所所長等警職。

薛先得昨天接受媒體聯訪時指出，當時下班準備返家，搭捷運返回府中站，經江子翠站時發現有民眾在車廂內狂奔且急促要離開車廂，詢問後得知有人在車廂內持刀械。

他說，基於警察職責是維護治安，前往查看，發現有民眾在相互拉扯，且有人手中持刀械，立即上前制止，並與其他民眾一起制伏嫌犯，隨後警方就到場。

薛先得表示，他是新北市民更是警察，維護治安是職責所在，才會直接奪刀與民眾共同壓制嫌犯。他曾與新北市長侯友宜共事過，所以在派出所作筆錄時雙方有敘舊。

台北市警察局今天指出，針對薛先得協助壓制嫌犯行為，規劃將在擴大局務會報內公開表揚。

另外，台北捷運警察隊發布新聞資料表示，針對北捷板南線有42歲女乘客突然無預警持美工刀攻擊劃傷旁邊男乘客，將加強警力在捷運車站及車廂巡守，並提升與北捷通報聯絡網，車站保全及捷警警員改以車廂巡邏爲主。

捷警隊指出，捷運車廂空間狹小，民眾搭乘時需注意身旁乘客動向，若在車廂內遇持刀攻擊，儘可能先遠離，並採繞圓型閃避，同時以包包、書本等保護身體，可用隨身物品如雨傘、外套等防止歹徒近身攻擊。

北捷班距為3到5分鐘，捷警隊表示，建議民眾盡量避免與歹徒近身搏鬥，設法報警，等待列車抵達下一站，交由警方及車站保全處理。（編輯：戴光育）1131109