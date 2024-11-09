本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
台北捷運
新聞專題
台北捷運1/300
首頁 / 地方

婦持美工刀新埔站內傷人 北捷要採民事求償損失

2024/11/9 15:18（11/9 15:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北捷運板南線新埔站8日晚間有1名女子持美工刀攻擊旅客，警方於案發後持續在現場留守警戒。中央社記者高華謙攝 113年11月8日
台北捷運板南線新埔站8日晚間有1名女子持美工刀攻擊旅客，警方於案發後持續在現場留守警戒。中央社記者高華謙攝 113年11月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北9日電）台北捷運新埔站昨天晚間車廂內乘客遭人持美工刀攻擊。北捷指出，將對行凶者從重裁罰，並將針對營業損失採取民事求償；英勇協助制伏犯嫌者將分別有10年及4年免費搭捷運優惠。

台北捷運新埔站昨天晚間車廂內乘客遭人持美工刀攻擊，目擊網友說，當下很多人在車廂奔跑、摔倒，尖叫聲與哭聲不斷，最後有4名男子英勇壓制嫌犯，直到警方抵達。

北捷今天以新聞稿表示，對於行凶者，將依照大眾捷運法第50條之1規定，就行為人造成營運延誤、造成旅客受傷等結果從重處罰，並將對行為人就營業損失進行民事求償。

北捷指出，感謝見義勇為的熱心旅客，將致贈見義勇為的薛姓警務正終身免費搭乘優惠，另針對英勇協助的旅客也將分別提供10年及4年免費搭乘優惠，並對傷者持續慰問及提供必要法律協助。

北捷表示，平常每日運量超過200萬人次，肩負北北基桃都會區通勤族的輸運，同時也是國外旅客最常使用的大眾交通工具，旅客安全為營運管理最高指導原則，針對未經許可攜帶刀具採取重罰外，更無法容忍任何暴力違法行為，呼籲檢警與法院就這類事件不能輕縱。

北捷指出，事發後立即通告全系統各單位提高警戒、加強巡檢，發現可疑人、事、物立即回報行控中心，先前即已調整車站保全隨車作業，也加速車站及列車指標更新；並持續與捷運警察合作，提升捷運系統見警率，並加強監視通訊等設備及人員安全教育訓練，以維護乘車安全。（編輯：戴光育）1131109

延伸閱讀
北捷新埔站美工刀攻擊案乘客驚魂未定 4男英勇壓制嫌犯北捷新埔站女持美工刀攻擊旅客遭逮 1人臉部遭劃傷送醫警官薛先得壓制北捷新埔站持美工刀傷人嫌犯 北市警局規劃表揚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
北捷發生持美工刀傷人案 中捷啟動應變機制加強巡邏
172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：