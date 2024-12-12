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新北捷運環狀線復駛 民眾：通勤更方便

2024/12/12 15:49（12/12 16:14 更新）
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新北捷運環狀線12日中午恢復全線通車。中央社記者黃旭昇攝 113年12月12日
新北捷運環狀線12日中午恢復全線通車。中央社記者黃旭昇攝 113年12月12日
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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北捷運環狀線今天中午全線復駛，旅客認為，可讓通勤更方便，尤其到板橋看「耶誕城」不必輾轉奔波。新北捷運公司說，站務人員回到崗位，樂於全面服務旅客。

新北環狀線部分受損，板橋站至中和站間暫停營運，因復原工程提早半年完成，市長侯友宜今天親自搭乘列車後，宣布環狀線於中午12時全線復駛。

住永和區的黃小姐告訴中央社記者，她經常要到板橋區上課，在環狀線中斷營運期間相當不便，除搭接駁公車外，也只能搭橘線到轉乘藍線到板橋，環狀線復駛後，直接在景平站可到板橋，「真的很方便」。

住台北市景美區的趙小姐今天搭車到板橋區洽公。她說，環狀線復駛後，本週六、日要欣賞「歡樂耶誕城巨星演唱」，多一項大眾運輸選擇。停駛期間，她只能在台北車站或捷運西門站轉搭捷運藍線到板橋區，現在也可在新店區大坪林站直接搭環狀線，聆聽偶像的歌聲，「全線通車是巨星演唱會的及時雨」。

新北捷運公司告訴中央社記者，板橋站至中和站間的接駁公車今晚結束服務。全線復駛營運，恢復正常班距為尖峰時段5至7分鐘一班車、離峰時段8至10分鐘，等接駁公車不如直接搭捷運。

捷運公司說，板新、中原、橋和站等停駛253天期間，站務人員並未休息，需支援別的車站或引導接駁公車旅客，並維護站內系統正常運作，樂見復駛，回到崗位服務旅客。

捷運公司人員上午在侯友宜視察時，在測試車廂回應民進黨新北市議員張嘉玲的建議表示，會規劃促銷活動讓旅客增加信心，多搭乘環狀線以提升運量。

新北市府捷運工程局表示，修復鋼箱梁後，板橋區板南路、中和區員山路及中正路口的施工架，都全數拆除完畢，不再影響平面道路。

住新店安坑地區、於板橋上班的黃先生表示，感謝工程人趕工，搭車節省約10至15分鐘，環狀線恢復全線營運後，他不必再騎機車或轉乘板南線上班，「今天下班就可搭車回家」。（編輯：林恕暉）1131212

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