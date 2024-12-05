本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
尹錫悅彈劾案過關難度高 看懂韓國朝野盤算與法律戰線
首頁 / 地方

新北議員張嘉玲籲放寬凍卵補助 衛生局允研議

2024/12/5 19:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北5日電）民主進步黨籍新北市議員張嘉玲今天表示，醫療性凍卵補助7月上路後僅3名申請者，補助門檻太高；新北市政府衛生局長陳潤秋說，會研議是否放寬資格。

新北7月起補助婚後孕前女性AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢查，也補助醫療凍卵，40歲以下經醫師評估因罹癌或治療影響不孕者，每人補助新台幣3萬元。

AMH檢驗補助部分，陳潤秋在新北市議會答復張嘉玲質詢時表示，目前已700多人受檢，新政策上路初期，人數確實會較少，就像癌症篩檢，衛生局會持續推廣。

醫療凍卵補助執行方面，張嘉玲說，截至目前只補助3人共9萬元，但新北市府編列100多萬元預算，政策沒符合需求。凍卵補助門檻高，須罹癌或相關疾病才能申請，應放寬申請資格或參考桃園市凍卵營養金補助。

桃園凍卵營養金補助計畫AMH抽血檢驗每案補助1000元，凍卵營養金、凍卵保存費首年補助2萬元，後續2年（第2到3年）補助各6000元保存相關費用，每案最多補助3萬3000元。

陳潤秋表示，會開專家會議討論，調整補助方向。（編輯：李明宗）1131205

張嘉玲
侯友宜：環狀線受損第三方鑑定報告盼114年首季公布環狀線修復費暴增10億 議員：別讓中工綁架新北
陳潤秋
新北瑞芳醫療長照大樓動土 估117年完工照顧偏鄉鼓勵年輕父母生育 新北好孕專車114年起取消排富
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.106
更多編輯台推薦新聞：