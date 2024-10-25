侯友宜：環狀線受損第三方鑑定報告盼114年首季公布

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（中央社記者高華謙新北25日電）新北市議員關心捷運環狀線鑑定報告何時出爐。捷運局長李政安說，第三方公正單位9月底提交初步檢討報告，仍待雙北市府釐清、審查。市長侯友宜說，希望明年首季公布。

受4月3日地震影響的捷運環狀線仍在修復中，新北捷運局說，預計12月23日完工，整體測試後年底通車。

新北市議會今天進行市政總質詢。民進黨新北市議員張嘉玲說，新北捷運局原本認定環狀線仍在保固期內，應由台北捷運局與施作廠商中華工程負責，不過後來開會，中華工程卻認為不涉及保固責任，但願意協助復原工程，請新北捷運局支付費用，等同再賺一筆，新北市政府是不是遇到中工膝蓋就變軟。

張嘉玲還說，新北市府與第三方公正單位簽勞務採購契約，一定會記載期限，那何時可以交出鑑定報告。而且如果鑑定結果是沒人有責任，那誰要付錢；且侯友宜曾說暴增的經費是新北先行「墊付」，那是幫誰墊付。

侯友宜說，短時間內無法釐清是天災或廠商責任，但為了快速復原，當時雙北市府捷運局共同開會決定先搶通，只要第三方公正單位鑑定出哪個單位有責任，新北一定會求償。

李政安說，環狀線確實在保固期限內，但尚未釐清到底是天災、設計、施工或監造問題，若要中華工程進場保固，各方恐爭執責任，將曠日廢時，但市府的責任是要儘快修復，另也有與第三方公正單位檢討原因，所以都是同步進行。

李政安表示，第三方公正單位9月底有交初步檢討報告，但尚未定案，包括地震波速度、加速度狀況、環狀線特殊結構與損害原因都還要檢討釐清。後續經雙北市府審查提出意見，由第三方公正單位45天內要釐清完成提出且無其他釐清事項後，提出最終報告。

侯友宜說，新北市是受害者，他的目標是希望明年第1季公布，如果無法交出報告，他會釐清問題後再做報告。

此外，張嘉玲追問，北市捷運局表示當初沒有做安全評估或耐震係數測試。李政安表示，當初有按照交通部頒的耐震規範設計施工驗收。

張嘉玲也質疑，環狀線修繕經費為何會暴增至新台幣19億元，以及後續修復是否有與中華工程簽約。

侯友宜表示，後續經第三方公正專家開會後，發現受損非常嚴重，評估採取工法應比以前更嚴謹，所以須精進作法、增加相關施作項目才符合標準，也是經專家評估後才陸續展開施作。

李政安答詢，5月初有與中華工程簽訂協議書，已初步匡列內容與金額，正在議價中。

張嘉玲說，中華工程果然綁架新北市，在還沒簽契約狀況下，用協議書就能做事，質疑是否符合採購法。

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新北捷運局補充，因地震造成橋梁位移恐造成落橋及嚴重影響人民財產及經濟發展，符合採購法105條1項2款，辦理緊急採購作業。另依據工程會112年2月8日函釋，針對突發性災害，為加速災後重建工作，機關得採設計工程同步進行方式執行。

捷運局說，本案已於今年5月13日由新北捷運局與中華工程簽訂協議書契約，以利推動復原工程，目前設計完成，施工預算評估經費為7.9億元，目前已進行議價前置程序，將在下週進行議價及簽約，因此先協議再議價簽約，並無暴增工程經費且符合法定程序。（編輯：李錫璋）1131025