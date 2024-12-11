環狀線維修夜間測試挨批擾民 新北捷運公司致歉

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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北11日電）新北捷運環狀線因地震位移修復完成，列車陸續完成運轉測試。市議員張嘉玲傍晚表示，無預警半夜試車至隔日凌晨，相當擾民。捷運公司表示，夜間測試造成困擾表達歉意。

新北捷運環狀線因0403強震受損後，經新北市捷運局施工搶修完成復舊，新北捷運公司自12月9日起全線動態測試。

針對搶修事宜，捷運局晚間表示，0403地震影響9個跨鋼箱梁位移，影響交通及大眾運輸。經滾動式檢討後，完成第3階段板橋站至中和站復原，鋼箱梁已全數復位及車輛運轉。

捷運局指出，明天上午將由新北市長侯友宜邀請市議員、日立軌道、森業營造等搭乘列車，確認列車運轉測試情形，期許盡速恢復通勤通學的捷運系統。

民進黨新北市議員張嘉玲晚間發布新聞表示，環狀線受損已造成8個月交通不便，好不容易修復完，卻沒有預告即從9日整夜試車至10日凌晨，經協調新北捷運公司才答應試車到收班。

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張嘉玲說，若是捷運環狀線附近住戶緊鄰，怎會受得了試車，難道都不用休息睡覺，試車嚴重干擾到居民的安寧。

對此，新北捷運公司回應中央社記者詢問表示，環狀線修復工程完成後，執行126項靜態測試、66項動態測試，為確保日間全線列車運作正常與安全，部分夜間測試項目造成週邊居民的困擾與不便，對此表達歉意，也感謝體諒與包容，目前相關夜間測試已完成。（編輯：戴光育）1131211