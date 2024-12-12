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新北市114年度總預算三讀通過 歲出2224億創新高

2024/12/12 20:18（12/12 21:24 更新）
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新北市議會第4屆第4次定期大會12日三讀通過114年度總預算案，市長侯友宜（前左2）會後現身議事廳向眾人致意，與民進黨議員石一佑（前左）握手。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年12月12日
新北市議會第4屆第4次定期大會12日三讀通過114年度總預算案，市長侯友宜（前左2）會後現身議事廳向眾人致意，與民進黨議員石一佑（前左）握手。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年12月12日
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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市議會今天下午三讀通過114年度新北市總預算，歲入2090億餘元，歲出2224億餘元，短差近135億元，將舉債1144億元。議會指出，總預算金額2224億元，創下歷年新高。

新北市議會下午三讀完成市府總預算，歲入原列2096億1274萬餘元，刪除6億1111萬餘元，修正後為2090億元。

歲出原列2231億1274萬餘元，統刪除6億4700萬元，除指定刪除項目外，其餘預算不平衡數，由市府自行調整。

另外，歲入、歲出的差短135億元，市府將融資調度舉借債務1144億元，並償還債務1009億元。

新北市議會指出，三讀通過新北市府114年度總預算案，金額共計2224億6500萬餘元，創下歷年新高。

民進黨新北市議會黨團表示，經刪減後的114年度新北市歲出2224.65億元，相較去年仍增加4.4%。

新北市長侯友宜在預算審查完畢通過後，赴議會與各黨派市議員致意。國民黨市議員還與侯友宜一起合照，大喊加油。

大會閉幕前，新北市議長蔣根煌表示，感謝全體議員合作，也感謝市府及議會工作人員辛勞，讓定期會能順利進行。

新北市議會發布新聞稿指出，包含114年度新北市總預算案，定期會期間共審議通過959件議案。依據決議，審議刪除或刪減的預算項目及金額於114年度預算執行期間不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。

議會並決議，新北市各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。

近來職場霸凌事件頻傳，議會指出，市議員除受理相關陳情案件，也呼籲市府正視並建立有效且暢通的霸凌申訴管道、研擬相關防治措施，以維護勞動尊嚴。（編輯：戴光育）1131212

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