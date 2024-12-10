環狀線調查報告遭批遲滯 新北：明年1月4日提出

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（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市捷運環狀線震損搶修進行全線動態測試，民進黨議員張嘉玲批評第3方調查報告遲遲做不出來；捷運局長李政安表示，最慢明年1月4日提出完整報告，將向議會做專案報告。

新北市議會今天進行市府114年年度總預算案二讀審查議程，張嘉玲質疑環狀線因0403地震受損搶修迄今已逾半年了，但公正第3方的調查報告卻遲遲做不出來，要求市府應開誠佈公的向大眾說明清楚。

李政安表示，新北市及台北市根據調查報告內容回覆意見，依程序應在收在雙北市府意見後，於45天內提出完整報告，新北市於11月20日回覆意見，預估最晚在明年1月4日會提出完整報告。市府會回報議會並依議會決議做專案報告。

張嘉玲再批，震後半年多了，但市府直到10月底還在對復原工程進行緊急採購；李政安表示，復原工程共動用災害準備金新台幣14億元。緊急階段採購部分，市府是先用協議書的方式，在5月就簽訂了，已對工作範圍先完成確認並施工。

張嘉玲說，民眾對環狀線已無信心，如同豆腐渣工程，地震一搖就壞，全線進行動態測試沒有在3關閉車站上下客，這和搶修停駛的狀況有何不同，她質疑工程沒做好，才會使乘客在板橋站及中和站先下車。

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李政安首先強調修復後的環狀線更堅固，他表示，復原工程是根據交通部等很多的規範進行設計，整個支撐的部分比原來的承載力提高了66%以上。由於更新了盤式支承及軌道、電纜線等土木跟機電裝置，目前正進行電聯車的測試。

他表示，進行全線動態測試，就是以正常營運模式來累積實際的驗證，一定要讓電聯車的測試做到安全無虞後才會全線復駛。（編輯：林恕暉）11312110