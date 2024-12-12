新北捷運環狀線全線復駛 優化盤式支承防止位移

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北環狀線修復工程確認安全無虞後，今天中午12時全線復駛。新北市捷運局說，特別設置雙重保護機制，全面更換優化盤式支承，也增設永久防落橋及抗拉拔裝置，防止位移。

新北市捷運局上午舉辦環狀線測試營運復駛視察，局長李政安簡報表示，環狀線受到今年0403芮氏規模7.2強震，造成9跨鋼箱梁位移，及139項設施受損，導致第3階段的板橋站至中和站之間無法營運。

他說，環狀線復原工程方案經過專家學者仔細審查，原初估修復時間達1年2個月，經團隊努力、檢討工程進度、增加多組工班人力，提早半年修復完成。

捷運局說，共完成9跨鋼箱梁復位，更換1438片軌道基鈑、復原軌道長1050公尺、更換電纜4萬1500公尺，此外還有供電、通訊、號誌纜線、高壓電纜全數更新。

新北捷運公司於12月6日接手測試，總經理吳國濟說，13列列車全數投入動態測試，包括全線測試與區間測試。票務、通訊、號誌、供電等系統動靜態測試，系統可靠度100%。

李政安說，完成最後營運測試完成後，由新北捷運局、新北捷運公司、新北市府交通局共同會勘確認安全無虞。

市長侯友宜取簡報後宣布，為儘速恢復市民通勤通學所需，環狀線於12日中午12時全線復駛營運。他並與多位民意代表由板新站搭乘至中和站，確認恢復行駛前的全路段整合營運測試作業。

捷運公司說，恢復正常班距尖峰時段5至7分鐘、離峰時段8至10分鐘。市民可安心搭環狀線聽新北耶誕城演唱會。

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民進黨新北市議員山田摩衣接受中央社記者訪問表示，通勤民眾對環狀線依賴很深，應給予工程單位鼓勵，如果可以測試更多一點，降低晃動，營運會更安全。

民進黨新北市議員張嘉玲告訴中央社記者，希望修復工程可以經得起考驗，並由捷運公司舉辦促銷活動，以提升流失的運量。以往是每天運量6萬人，目前掉落至3萬人，希望提升民眾信心，愛搭捷運。（編輯：林恕暉）1131212