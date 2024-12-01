板橋車站轉環狀線如走迷宮 新北：將新設出口

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（中央社記者王鴻國新北1日電）四鐵共構的板橋車站是新北交通樞紐，但要轉乘捷運環狀線地下連通道卻有如迷宮，引人詬病，新北捷運局今天表示，走地面層相對便利，將新設出口，以簡化到板車的轉乘動線。

新北捷運工程局表示，環狀線完工通車以來，原地下連通道轉乘環狀線板橋站路線，不僅距離較走地面來得長，路線也需左彎右拐，引人詬病。

新北捷運工程局表示，除了地下連通道外，乘客也可從地面出口過馬路到對面的板車，或是走天橋接板車二樓再搭車站內電梯下到地下一樓。

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新北捷運局長李政安今晚對中央社記者表示，為了使動線更簡捷，已規劃新設出口工程，也就是於板橋車站東一門新設環狀線板橋站新的出入口，目前已送交新北市政府採購處辦理招標上網作業。若招標順利，預估將施工853天。

他表示，板橋站新出入完工後，可由環狀線月台層直接連接到板橋車站東一門前，民眾進入板車後就可透過電梯、電扶梯直接到地下一樓進行轉乘，將能有效縮短及簡化轉乘動線。（編輯：陳正健）1131201