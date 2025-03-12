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基隆捷運加速推動 新北副市長將拜會謝國樑

2025/3/12 11:54
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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市府今天表示，近日將由副市長陳純敬、捷運局長李政安拜會基隆市長謝國樑，針對基隆捷運的建設充分溝通，以瞭解地方需求與產業連結，盼加速建設發展北北基共同生活圈。

基隆捷運工程攸關北北基聯外交通，新北市政府去年12月將工程經費由原核定的新台幣696.89億元，提報增加為1261.54億元。

市長侯友宜今天主持市政會議後接受聯訪，記者詢問，基隆市長謝國樑針對基隆捷運進度曾提到，新北副市長陳純敬將前往基隆市府；此行，預計討論事項為何。

侯友宜表示，盼望基隆捷運儘速動工，審查過程將不斷與中央、地方溝通，故近日將請陳純敬、捷運局長李政安拜會謝國樑，彼此充分溝通，以瞭解地方需求及產業連結。

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他說，對基隆捷運抱著高度期待，基隆捷運在興建過程有一定的審查程序，規劃過程將不斷與中央、地方詳盡溝通，也期待中央儘速審定、趕快開工，做好北北基共同發展生活圈。

新北捷運局10日表示，公共工程從綜合規劃通過到工程發包，營建物價高漲、市場行情變化是國內普遍課題。基捷基本設計工程經費，已依交通部初步審查意見，按照行政院核定綜合規劃經費再提報，並在原核定經費額度不影響建設期程下，研妥工程發包策略，在經費審議核定後即可推動發包興建。（編輯：方沛清）1140312

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